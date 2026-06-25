Milano 17:35
51.783 +0,28%
Nasdaq 19:15
29.491 +0,93%
Dow Jones 19:15
52.070 +0,43%
Londra 17:35
10.530 +0,65%
Francoforte 17:35
24.995 +1,03%

New York: si concentrano le vendite su Microsoft

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Microsoft
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,65%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società informatica di Redmond suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 351,6 USD con tetto rappresentato dall'area 362,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 347,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```