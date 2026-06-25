Milano 17:35
51.783 +0,28%
Nasdaq 21:09
29.399 +0,61%
Dow Jones 21:09
51.989 +0,27%
Londra 17:35
10.530 +0,65%
Francoforte 17:35
24.995 +1,03%

Oro: 4.031,97 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.031,97 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.031,97 dollari l'oncia (+0,78%) alle 19:30.
Condividi
```