Milano 16:14
51.222 -1,08%
Nasdaq 16:14
29.274 -0,57%
Dow Jones 16:14
51.906 -0,03%
Londra 16:14
10.480 -0,48%
Francoforte 16:14
24.678 -1,27%

Cambi: euro a 0,8644 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8644 sterline alle 15:41
Euro a 0,8644 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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