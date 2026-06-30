Cambi: euro a 0,8611 sterline alle 08:30

Milano 9:19
51.367 +0,40%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:19
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In breve, Finanza
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Euro a 0,8611 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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