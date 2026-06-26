New York: acquisti a mani basse su Atlassian

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.



Lo scenario su base settimanale di Atlassian rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Atlassian mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 75,51 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,59. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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