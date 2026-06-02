Milano 2-giu
0 0,00%
Nasdaq 2-giu
30.661 +0,48%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 2-giu
10.374 +0,33%
Francoforte 2-giu
25.124 +0,48%

Atlassian, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Atlassian, scendono le quotazioni a New York
Retrocede molto la società di software australiana, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,43%.
Condividi
```