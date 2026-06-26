New York: in bella mostra Biogen

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia biotecnologica americana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Biogen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Biogen mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 219 USD. Rischio di discesa fino a 206,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 231,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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