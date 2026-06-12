Milano 10:49
51.495 +1,96%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:48
10.440 +1,32%
Francoforte 10:49
24.619 +1,69%

Londra: in bella mostra Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in bella mostra Persimmon
Protagonista il principale costruttore immobiliare britannico, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,13%.
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