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Micron Technology, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Micron Technology, quotazioni in calo a New York
Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 9,43% sui valori precedenti.
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