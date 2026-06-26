New York: scatto rialzista per Microsoft
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso informatico americano, che tratta in rialzo del 5,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 360,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 376,5. Il peggioramento della società informatica di Redmond è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 349,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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