New York: scatto rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso informatico americano , che tratta in rialzo del 5,15%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Microsoft , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 360,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 376,5. Il peggioramento della società informatica di Redmond è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 349,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```