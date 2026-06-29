Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

GOLD del 28/06/2026

Finanza
GOLD del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Sessione moderatamente positiva quella del 28 giugno, per il metallo giallo, che termina gli scambi in salita a 4.089,3.

La situazione di medio periodo dell'oro resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4.132,8. Supporto visto a quota 4.023,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4.242,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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