GOLD del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.
Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3.955, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.145,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3.882,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)