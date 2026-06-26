Milano 10:35
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Dow Jones 25-giu
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Londra 10:35
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GOLD del 25/06/2026

Finanza
GOLD del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.

Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3.955, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.145,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3.882,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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