New York: acquisti a mani basse su Charter Communications
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che tratta in rialzo del 14,73%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Charter Communications ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 165,5 USD. Primo supporto individuato a 143,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 187,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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