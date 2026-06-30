New York: performance negativa per Charter Communications

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga , in flessione del 3,39% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Charter Communications evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Charter Communications rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Charter Communications mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 144,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 138,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 150,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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