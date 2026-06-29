Oro: 4.061,27 dollari alle 08:30

Milano 26-giu
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Nasdaq 26-giu
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Dow Jones 26-giu
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Londra 26-giu
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Francoforte 26-giu
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In breve, Finanza
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L'Oro vale 4.061,27 dollari l'oncia (-0,48%) alle 08:30.
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