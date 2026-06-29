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Piazza Affari: flessione controllata per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto telecomunicazioni in Italia
Si muove al ribasso l'indice del settore telecomunicazioni, che perde lo 0,66%, scambiando a 14.777,87 punti.
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