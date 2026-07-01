Analisi Tecnica: indice DAX del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dell'1,50%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.118,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.749,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.487,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)