Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dell'1,50%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.118,8, mentre il primo supporto è stimato a 24.749,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.487,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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