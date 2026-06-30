Juve, accordo con UEFA per sforamento del fair play finanziario: paga 6 milioni di euro

(Teleborsa) - Juventus Football Club , squadra di calcio quotata su Euronext Milan, definito con la UEFA un Settlement Agreement - avente durata triennale, fino all'esercizio 2027/28 - correlato al mancato rispetto della Earnings Rule per il triennio 2022/23 - 2024/25.



Il Settlement Agreement comporta in sintesi: il pagamento di un importo unconditional pari a 6 milioni di euro, il cui onere sarà interamente imputato a conto economico nell'esercizio 2025/26; il potenziale pagamento di ulteriori importi conditional, pari al massimo a 14 milioni di euro, solo in caso di mancato rispetto dei parametri economici definiti con UEFA per l'esercizio in corso e per i prossimi 2 esercizi (la Società stima - allo stato attuale - di poter rispettare con adeguato margine tali parametri e, pertanto, di non dover sostenere tali oneri in futuro); limitazioni sportive standard rappresentate dalla necessità di rispettare alcuni vincoli relativi al costo complessivo dei calciatori inclusi nella Lista A ai fini UEFA, nonché ulteriori sanzioni sportive in caso di violazioni significative dei parametri economici e sportivi definiti con UEFA.



Gli importi economici pagati dalla società (o direttamente trattenuti da UEFA) non saranno considerati quali costi rilevanti ai fini del rispetto, da parte di Juventus, dei requisiti di stabilità previsti dalle Club Licensing & Financial Sustainability Regulations di UEFA. In caso di rispetto dei parametri economici su base aggregata nei tre esercizi 2024/25 - 2026/27, la società avrà la possibilità di uscire anticipatamente dal regime previsto dal Settlement Agreement (early exit).

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