Intred, ValueTrack aumenta fair value con OPA parziale su azione proprie

(Teleborsa) - ValueTrack ha aumentato a 13,6 euro
per azione (dai precedenti 13,5 euro) il fair value
su Intred
, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo che ieri sera la società ha annunciato
un'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale volontaria su un massimo di 320.000 azioni proprie, pari al 2% del capitale sociale e a circa il 6,8% del flottante della società, al prezzo di 10,10 euro per azione e per un corrispettivo massimo di 3,23 milioni di euro.
Gli analisti affermano che, riacquistando fino a 320.000 azioni a 10,10 euro - con uno sconto di circa il 25% rispetto al loro fair value
- Intred trasferisce valore agli azionisti, aumentando il fair value per azione di circa 0,07 euro una volta compensati il ??deflusso di cassa di 3,23 milioni di euro e il minor numero di azioni in circolazione.
L'offerta mira ad accelerare il programma di riacquisto di azioni proprie
attraverso un'unica transazione, piuttosto che tramite acquisti graduali sul mercato aperto. Le azioni proprie attualmente detenute ammontano a sole 86.626, pari allo 0,5% del capitale sociale;
Le azioni acquisite dovrebbero servire principalmente a supportare i piani di incentivazione azionaria esistenti e futuri, limitando così la diluizione derivante da una potenziale nuova emissione di azioni, e al contempo costituire una riserva di capitale a supporto di potenziali operazioni straordinarie/M&A
. L'operazione non ha lo scopo di procedere al delisting e non è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. L'azionista di controllo DM Holding, che detiene il 60,4% del capitale, non consegnerà le proprie azioni.