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MicroStrategy Incorporated, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
MicroStrategy Incorporated, quotazioni in calo a New York
Retrocede molto l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,65%.
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