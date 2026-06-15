Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:07
30.522 +2,99%
Dow Jones 21:07
51.787 +1,14%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

New York: spinge in avanti MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
New York: spinge in avanti MicroStrategy Incorporated
Seduta decisamente positiva per l'azienda di analisi e business intelligence, che tratta in rialzo dell'8,64%.
Condividi
```