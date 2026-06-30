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New York: risultato positivo per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Caterpillar
Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.
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