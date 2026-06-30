SILVER del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dello 0,82% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,09 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 54,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)