Milano 10:56
51.637 -0,09%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 10:56
10.487 -0,10%
Francoforte 10:56
25.054 +0,23%

Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,11%)

Ibex 35 scambia in avvio a 19.450,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,11%)
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,11%, dopo aver aperto a 19.450,1 Euro.
Condividi
```