Milano
9:36
49.804
-0,18%
Nasdaq
5-giu
28.958
0,00%
Dow Jones
5-giu
50.867
-1,35%
Londra
9:36
10.348
-0,19%
Francoforte
9:36
24.538
-0,89%
Lunedì 8 Giugno 2026, ore 09.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,74%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,74%)
Ibex 35 scambia in avvio a 18.209,8 Euro
In breve
,
Finanza
08 giugno 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,74%, dopo aver aperto a 18.209,8 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,02%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,81%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,14%)
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,05%
Argomenti trattati
Borsa
(1196)
·
Madrid
(49)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,56%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,53%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,55%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,52%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +1,15%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,64%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,58%
Guide
Modello Redditi Persone Fisiche 2026: quando serve l'ex Unico e cosa cambia rispetto al 730
Il Modello Redditi Persone Fisiche è la dichiarazione fiscale più completa a disposizione dei contribuenti persone fisiche. Per molti resta ancora "l’Unico", nome con cui è stato conosciuto per anni...
leggi tutto