Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Cambi: euro a 0,9229 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9229 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9229 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
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