Milano 16:58
51.446 -0,46%
Nasdaq 16:58
29.892 -1,27%
Dow Jones 16:58
52.427 +0,21%
Londra 16:58
10.444 -0,51%
Francoforte 16:58
24.976 -0,08%

Natural Gas (Amsterdam) a 43,48 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 43,48 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 43,48 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```