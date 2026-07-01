New York: calo per Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il chipmaker , che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.



L'andamento di Nvidia nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le tendenza di medio periodo della società di chip si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 196,3 USD. Supporto stimato a 193,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 199.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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