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Salesforce, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Salesforce, prevale lo scenario rialzista a New York
Effervescente il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,17%.
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