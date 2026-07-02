Bollette, Arera: a giugno gas vulnerabili "sostanzialmente stabile"

(Teleborsa) - Come registrato a maggio, per il mese di giugno 2026, le quotazioni all’ingrosso sono pressoché invariate e la spesa totale dell’utente tipo aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 47,18 €/MWh. Lo riferisce Arera che ha comunicato il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di giugno 2026.





La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata soltanto ai clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.





"Prezzi sostanzialmente stabili. Il che non è una grande consolazione, atteso che dopo la fine della stagione termica i prezzi dovrebbero scendere. Evidentemente il calo della domanda è stato compensato dalle speculazioni nei mercati all’ingrosso, influenzati dall’Effetto Iran e dalla chiusura dello Stratto di Hormuz che avrebbero dovuto incidere sul prezzo del petrolio più che sul gas” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati di Arera secondo i quali dal 1° giugno 2026 la bolletta del gas per i vulnerabili sale dello 0,3% rispetto a maggio.



Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, da quando è scoppiato il conflitto in Iran, ossia rispetto ai prezzi di febbraio 2026, oggi i clienti tipo vulnerabili pagano il gas l'11,5% in più, pari a 139 euro su base annua, la luce il 13,1% in più, pari a 73 euro su base annua, per un totale di 212 euro.



Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° giugno 2026 il +0,3% significa spendere, in teoria, 4 euro (+4,07 euro) in più su base annua, nell'ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi. La spesa totale annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027) sale così, per i vulnerabili, a 1348 euro (1347,7) che, sommati ai 633 euro della luce, determinano una spesa complessiva annua pari a 1.981 euro. Se il prezzo del gas sale oggi dello 0,3%, rispetto ai tempi pre-crisi del giugno 2021, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è oggi superiore del 66,4%, mentre rispetto al mese di giugno più caro, quello del 2022, è inferiore di appena l'1,2%.





"Il governo vari uno sconto sulle accise in bolletta per il periodo estivo allo scopo di evitare la stangata energetica sui consumatori". Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per il gas a giugno disposto da Arera. Le bollette del gas salgono del +0,3% per i vulnerabili rispetto al mese precedente, mentre a giugno le tariffe del gas per la totalità degli utenti risultano più care del +10,4% su base annua – spiega il Codacons – Ancora peggio nel comparto elettrico, con la luce che costa l’11,3% in più rispetto a giugno dello scorso anno.



L’escalation delle tariffe energetiche porterà ad una vera e propria stangata estiva sulle bollette degli italiani, considerati i consumi energetici per far fronte all’ondata di caldo, il maggiore uso di sistemi di climatizzazione, ecc. Per questo chiediamo al governo di alleggerire la spesa delle famiglie prevedendo per il periodo estivo uno sconto sulle accise in bolletta al pari di quanto fatto per i carburanti – conclude l’associazione.

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