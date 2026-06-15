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Gas, indice IGI aumenta a 47,88 €/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI aumenta a 47,88 €/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il giorno 15 giugno è pari a 47,88 €/MWh, in rialzo rispetto al 14 giugno attestatosi a 45,97 €/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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