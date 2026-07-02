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New York: exploit di Vertex Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Vertex Pharmaceuticals
Ottima performance per la compagnia farmaceutica, che scambia in rialzo del 4,39%.
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