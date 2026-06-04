New York: risultato positivo per Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia farmaceutica , che tratta in utile del 3,69% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vertex Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia biotecnologica americana rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Vertex Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 436,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 448,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 428,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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