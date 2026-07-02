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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice del settore alimentare italiano
Il Comparto alimentare a Piazza Affari guadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 67.740,36 punti.
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