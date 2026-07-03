Francoforte: scambi al rialzo per E.ON

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di E.ON rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo della società di Dusseldorf mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19,03 Euro. Rischio di discesa fino a 18,58 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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