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Francoforte: scambi al rialzo per Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Adidas
Rialzo marcato per il produttore di calzature sportive, che tratta in utile del 2,67% sui valori precedenti.
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