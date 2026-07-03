GOLD del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Brillante rialzo per il metallo giallo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,31%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4.047. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4.162,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4.278.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)