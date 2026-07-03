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New York: movimento negativo per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Caterpillar
Rosso per il gigante delle macchine movimento terra, che sta segnando un calo del 2,81%.
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