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Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe
Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, in flessione del 3,65% sui valori precedenti.
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