Milano
16:49
52.606
-0,67%
Nasdaq
16:49
29.026
-2,26%
Dow Jones
16:49
52.933
-0,23%
Londra
16:49
10.689
+0,35%
Francoforte
16:50
25.502
-1,23%
Martedì 7 Luglio 2026, ore 17.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
07 luglio 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in ribasso per l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che mostra un decremento del 3,48%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
A Piazza Affari corre Technoprobe
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
-5,82%
Altre notizie
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
Piazza Affari: andamento negativo per Technoprobe
Piazza Affari: Technoprobe in rally
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto