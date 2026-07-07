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Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Technoprobe
Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 3,48%.
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