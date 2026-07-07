Francoforte: balza in avanti Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il riassicuratore tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.
Il trend di Muench Rueckvers mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 511,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 501,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 522,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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