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Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG
Seduta vivace oggi per il produttore di armamenti e componenti per automobili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
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