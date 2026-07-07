Milano 16:41
52.627 -0,63%
Nasdaq 16:41
29.000 -2,35%
Dow Jones 16:41
52.926 -0,25%
Londra 16:41
10.689 +0,35%
Francoforte 16:42
25.489 -1,27%

Natural Gas (Amsterdam) a 46,39 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 46,39 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 46,39 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```