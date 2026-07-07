OPA parziale GVS, le adesioni salgono allo 0,6%

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, risulta che oggi 7 luglio 2026 sono state presentate 68.500 richieste di adesione. Complessivamente, le richieste di adesione sono pari a 147.133, pari allo 0,633% degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà il 10 luglio. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie GVS acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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