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OPA parziale GVS, adesioni ferme allo 0,08%

Finanza
OPA parziale GVS, adesioni ferme allo 0,08%
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, risulta che oggi 1 luglio 2026 sono state presentate 0 richieste di adesione. Complessivamente, le richieste di adesione sono pari a 18.108, pari allo 0,078% degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà il 10 luglio. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie GVS acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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