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SILVER del 6/07/2026

Finanza
SILVER del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Riunione sostanzialmente debole quella del 6 luglio per il metallo prezioso, che conclude gli scambi in frazionale calo a 62,1.

La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 63,3. Supporto visto a quota 60,04. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 66,56.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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