Milano 15:25
52.031 -0,81%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:25
10.563 -0,97%
Francoforte 15:25
25.011 -1,78%

Cambi: euro a 185,313 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,313 yen alle 11:30
Euro a 185,313 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```