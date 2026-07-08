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GOLD del 7/07/2026

Finanza
GOLD del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.

Lo scenario dell'oro che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 4.084,5. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 4.152,9 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 4.061,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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