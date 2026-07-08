Milano 17:35
51.817 -1,22%
Nasdaq 22:00
29.253 +0,27%
Dow Jones 22:04
52.348 -1,09%
Londra 17:35
10.489 -1,66%
Francoforte 17:35
24.897 -2,23%

Oro: 4.073,55 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.073,55 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.073,55 dollari l'oncia (-0,82%) alle 19:30.
Condividi
```