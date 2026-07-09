New York: si concentrano le vendite su McKesson

(Teleborsa) - Rosso per il distributore di prodotti farmaceutici , che sta segnando un calo del 3,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McKesson più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di McKesson mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 808,1 USD. Rischio di discesa fino a 777,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 839,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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